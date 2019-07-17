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В СКР сообщили подробности пожара на ул. 8 Марта

17 июля в 14:53 340 просмотров

В Пензе на улице 8 Марта произошел пожар. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, огонь вспыхнул днем 16 июля в одной из квартир на первом этаже дома № 9. После того, как сотрудники МЧС потушили пламя, они нашли в комнате тело 47-летнего мужчины. Выяснилось, что хозяин жилища был инвалидом, с ним в квартире проживала мать. Во время пожара женщины дома не было.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать брошенная сигарета.

В пресс-службе уточнили, что специалисты обнаружили на теле мужчины только ожоги. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в пресс-службе регионального управления МЧС ранее сообщали правила обращения с огнем.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1373931/

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