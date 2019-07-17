В России предложили размещать алкомаркеты на пустырях

Психиатр подчеркнул, что алкоголь должны продавать вдали от жилых районов.
«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые будут находиться на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», — подчеркнул Евгений Брюн.
Отмечается, что такие ограничения возможны только в крупных городах. В селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не получится, поэтому в этих населенных пунктах Евгений Брюн предложил сократить часы, в которые будет разрешено продавать спиртное.
Медик считает, что такие меры помогут сократить потребление алкоголя в России.