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В России предложили размещать алкомаркеты на пустырях

17 июля в 16:10 262 просмотра
, что в России необходимо продавать алкоголь только в специализированных магазинах, сообщает «Интерфакс».

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает, что в России необходимо продавать алкоголь только в специализированных магазинах, сообщает «Интерфакс».

Психиатр подчеркнул, что алкоголь должны продавать вдали от жилых районов.

«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые будут находиться на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», — подчеркнул Евгений Брюн.

Отмечается, что такие ограничения возможны только в крупных городах. В селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не получится, поэтому в этих населенных пунктах Евгений Брюн предложил сократить часы, в которые будет разрешено продавать спиртное.

Медик считает, что такие меры помогут сократить потребление алкоголя в России.


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