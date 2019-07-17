ГК «Дамате» направит на реализацию благотворительного проекта 27 млн рублей

Как сообщает пресс-служба компании, это будет арт-поместье, где смогут жить и социализироваться молодые инвалиды, выпускники детских домов. Проект реализует член Общественной палаты РФ, автор-создатель НКО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

«Мария и ее команда уже не раз доказали, что некоммерческие проекты могут стать драйверами развития региона, а благотворительность может быть успешным делом большой команды. Ее проекты «Квартал Луи» и «Дом Вероники» сейчас известны на всю страну. Здесь молодые люди с ограниченными возможностями обретают смысл жизни и новые профессиональные навыки», — сказал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Деньги будут направлять на реализацию проекта частями до конца года, первый транш уже поступил на его расчетный счет.

Всего на строительство арт-поместья нужно 190 млн рублей, часть суммы удалось получить за счет Президентского гранта, пожертвования делают компании и бизнесмены.

«Новые берега» строятся в Богословке, это будут 10 домов, где смогут жить 80 человек. В них разместятся выпускники «Квартала Луи», приемные семьи, выпускники детдомов и многодетные семьи, желающие помогать людям с ограниченными возможностями. Жилье будут предоставлять членам коммуны на один год. На территории «Новых берегов» также построят кинотеатр, кафе, пекарню, гостиницу для животных, создадут мини-ферму.

«Сотрудничество с крупными бизнес-компаниями для нас очень важно. Здорово, что деловые партнеры поддерживают наши инициативы и готовы разделить наши чаяния, что у них есть желание развивать социальную сферу. Вместе мы стараемся помочь нуждающимся. И теперь мы получили возможность изменить судьбу 26 ребят с ограниченными физическими возможностями, для которых будем возводить целый дом на «Новых берегах». Это строительство готова профинансировать компания «Дамате». Для нас большое счастье, что такие солидные холдинги, как «Дамате», нам доверяют, и мы вместе беремся за одно большое и доброе дело», — сказала Мария Львова-Белова.

Проект «Новые берега» получил одобрение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, министра труда и социальной политики РФ Максима Топилина, полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, губернатора Ивана Белозерцева.