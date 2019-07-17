В Пензе лучшим «гвардейцам» вручили награды

В Пензе на торжественной церемонии закрытия Юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2» наградили победителей и призеров общекомандного зачета.

«Насыщенная образовательная, спортивная и культурная программы, реализуемые на территории действующего воинского подразделения, позволяет проявить характер и достигнуть результатов. Теперь вы с гордостью можете называть себя гвардейцами», — сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин.

Он подчеркнул, что стране нужны патриоты, готовые служить своей родине на военном и гражданском поприще, и проект помогает в их воспитании.

«Я убежден, что условия оборонно-спортивного лагеря помогли вам стать еще более собранными, дисциплинированными и ответственными, а это качества настоящего воина. Служить родине — всегда было почетной обязанностью для любого гражданина России. И для детей такие проекты очень важны. Многие в дальнейшем поступают в военные учебные заведения, это важнейший элемент в патриотическом воспитании молодежи», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

На церемонии закрытия состоялось награждение победителей и призеров общекомандного зачета. Во второй смене лидерами стали представители Саратовской области, вторыми оказались воспитанники Пермского кадетского корпуса, третье место завоевал Башкирский кадетский корпус.

В пресс-центре регионального правительства добавили, что после прохождения программы лагеря гвардейцы вступили в ряды «Юнармии». Это движение насчитывает более 70 тысяч человек и объединяет в своих рядах патриотов.

Напомним, на церемонии закрытия присутствовали почетные гости. Иван Белозерцев на своей странице в Twitter публиковал фотографию с мероприятия.