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Как пережить лето без отпуска? Советы психологов

17 июля в 16:56 254 просмотра
, как пережить летний период тем, кто по какой-либо причине не будет отдыхать.

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Эксперты рассказали о том, как пережить летний период тем, кто по какой-либо причине не будет отдыхать.

Как сообщает «Российская газета», специалисты рекомендуют сменить картинку перед глазами. Чтобы «перезагрузиться», необязательно ехать далеко: можно на выходные съездить за город. Также развеять тоску поможет составление списка из 20 желаний и выполнение пунктов из них. По словам психолога Ольги Твардовской, надо вспомнить, какие приятные дела давно откладывались, а затем по мере их выполнения ставить галочки в списке.

Настроение улучшат и пешие прогулки на свежем воздухе, также рекомендуется реже пользоваться общественным транспортом. Например, если есть такая возможность, на работу можно приехать на велосипеде или самокате.

Руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс призывает искать позитивные моменты в том, что нет отпуска: например, появится возможность продвинуться по карьерной лестнице, накопить денег — что, в свою очередь, поможет с организацией отдыха в будущем.

Кроме того, для хорошего настроения и самочувствия важно высыпаться, отмечают психологи.


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