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МегаФон запускает решение для сотрудников коммунальной сферы «Умное ЖКХ»

17 июля в 17:05 204 просмотра
«Умное ЖКХ», которое позволяет дистанционно контролировать потребление и распределение ресурсов, позволяя решать задачи поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, водоканалов, управляющих компаний и застройщиков.

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МегаФон разработал решение «Умное ЖКХ», которое позволяет дистанционно контролировать потребление и распределение ресурсов, позволяя решать задачи поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, водоканалов, управляющих компаний и застройщиков.

Оно разработано в рамках концепции «интернета вещей» и использует стандарт узкополосного доступа NB-IoT.

Стоит отметить, что два года назад МегаФон внедрил «умные счетчики» в жилых домах Иннополиса в Казани. Это был первый в России проект внедрения интернета вещей в ЖКХ на базе технологии NB-IoT. Сегодня им уже пользуются управляющие компании и застройщики России.

Решение «Умное ЖКХ» объединяет в своем составе автоматизированную систему сбора и передачи данных с приборов учета ресурсов, удобное web-приложение для пользователей, объемную библиотеку драйверов для различных моделей цифровых приборов учета и широкие возможности интеграции с внешними системами. Оно позволяет вести учет потребления электричества, тепла, газа и воды.
Дополнительно к системе можно подключить весь спектр пожарно-охранных датчиков: протечки, движения, вскрытия и т. д. При использовании соответствующих моделей счетчиков решение МегаФон позволяет дистанционно программировать и управлять приборами учета.

Передача данных осуществляется по технологии NB-IoT. Она отличается малыми объемами обмена данными, возможностью использовать автономное питание и гибко управлять энергопотреблением устройств. К одной базовой станции можно подключить до 80 тысяч IoT-устройств, что в десятки раз превышает возможности существующих стандартов мобильной связи.

Установленные в счетчиках элементы питания будут работать без подзарядки до 10 лет, что снизит расходы на замену батарей. Технологические данные устройств хранятся в защищенном облачном хранилище и доступны пользователю через веб-интерфейс и мобильное приложение.

Благодаря решению «Умное ЖКХ» ресурсоснабжающие и управляющие компании получают прозрачность взаиморасчетов, эффективный контроль за поставкой и передачей ресурсов, функции удаленного контроля счетчиков, а также сокращение потерь энергоресурсов и связанных с ними убытков. «Умное ЖКХ» можно интегрировать с распространенными системами 1С и ГИС ЖКХ. Оно обеспечивает автоматический сбор данных без обхода квартир сотрудниками и формирование на его основе четкого баланса потребления ресурсов. При этом жители освобождаются от необходимости передачи данных ЖКХ в ручном режиме и оплачивают ресурсы по фактическому потреблению.

— По мере того, как города России и ближнего зарубежья переходят на новые, высокотехнологичные системы управления ЖКХ, растет и запрос на создание оригинальных российских продуктов для этой сферы. МегаФон, занимающий лидирующее положение в стране благодаря успешно сформированной сети «интернета вещей», насчитывающей свыше 7 млн sim-карт, имеет богатый опыт разработки и запуска целых экосистем, выстроенных на базе IoT. Наше новое решение, выпущенное специально для ЖКХ, учитывает все специфичные, местные особенности, принятые в России стандарты и, что особенно важно, сложившуюся практику управления сферой городского хозяйства, — заявил руководитель по IoT и цифровым решениям МегаФона Павел Иванченко. — Принимая во внимание те факты, что годовой оборот рынка ЖКХ в нашей стране достигает 4,6 триллиона рублей (соответствует 6% ВВП России), нет никаких сомнений, что «Умное ЖКХ» будет активно внедряться в масштабах всего государства, повышая удобство управления процессами и снижая издержки от потерь, в настоящее время являющихся достаточно серьезной проблемой данной отрасли.

Как это работает в Иннополисе, можно посмотреть здесь.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "МегаФона"

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