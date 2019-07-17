Семенович в топе с откровенным декольте научила «показывать зубки»

Секретами идеального отказа звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте, прикрепив волнительное фото. На снимке она позирует в топе с огромным декольте и оранжевом пиджаке, слегка надкусывая яблоко.

«Иногда Вселенная нас учит отказывать другим людям. Например, знакомый хочет использовать вас в какой-то ситуации, которая вам некомфортна. Вариантов может быть море: поездка на отдых в то место, куда вы не хотите или общение с людьми, которые вам не симпатичны, а, может, перекладывает на вас свои проблемы и грузит бесконечной болтовней о тяжести жизни, даже не думая о том, что вам не интересно слушать это в сотый раз. Знакомый проявляет жуткий эгоизм и сжигает вашу энергию. Иногда нам надо проявить характер и показать свои зубки. Все должно быть комфортно и без переборов, слушать проблемы других можно, но недолго, а, главное, если вам чего-то не хочется делать, нужно научиться говорить «нет», — написала Анна.

Поклонники поддержали певицу. Они рассказали в комментариях о своем умении говорить «нет». Фоловеры не оставили без внимания и фото звезды, отметив, что у Анны — превосходная грудь.