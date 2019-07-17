В мэрии прокомментировали стройку на Засеке

Житель Пензы возмутился стройкой, которая ведется на Засеке. По его словам, в живописном месте рядом с озером начали рыть котлован.

«Есть информация, что планируется строительство большого микрорайона с многоэтажными домами. Ну не безумие? Рядом с частными домами — свечки. Генплан Пензы утверждает, что у нас экология — на первом месте. Правомерно ли выдано разрешение на строительство в этом районе?» — поинтересовался он.

На обращение поступил ответ за подписью вице-мэра Магомеда Агамагомедова. Он отметил, что администрация Пензы не выдавала разрешения на возведение объекта капитального строительства на ул. Высокой, 8. Собственник участка сообщил, что здесь «ведутся работы по строительству подземных высоковольтных кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций».