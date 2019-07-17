Министр спорта рассказал, где в Пензе построят ледовый дворец

17 июля министр спорта и физической культуры региона Григорий Кабельский в ходе онлайн-брифинга в ИА «Пенза-Пресс» рассказал о том, когда и где в городе будет построен ледовый дворец.

Вопрос в редакцию информагентства прислал читатель. По словам Григория Кабельского, средства на строительство спортобъекта планируется выделить в 2021 году.

«Принято решение, выделены средства на строительство ледового дворца в Пензе в районе Арбековского пруда. Площадка оформляется. Это будет пятый спортобъект с искусственным льдом, хотим его отдать фигуристам. Наверное, там будет организовано и массовое катание для людей всех возрастов. Но основной упор будет сделан именно на фигурное катание», — рассказал министр.

Он отметил, что за основу при разработке проекта был взят спорткомплекс в Кузнецке. Возможно, его немного модернизируют.

«Работа идет полным ходом, к концу года должна быть готова проектно-сметная документация», — добавил Григорий Кабельский.

Полный текст онлайн-брифинга с министром спорта можно посмотреть здесь.