Валерий Востротин и Роман Романенков возложили цветы к памятнику Кижеватову

В Пензенской области председатель «Союза десантников России» Валерий Востротин и руководитель главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Роман Романенко посетили село Кижеватово.

Они открыли митинг, посвященный памяти Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Андрея Кижеватова.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, Валерий Востротин призвал школьников брать пример с героического земляка, уважать родителей и педагогов, любить Родину.

«Сохраняйте светлую память об этих героях, о подвиге Кижеватова и всей страны», — сказал он.

Роман Романенко передал школьникам привет от российских космонавтов и пожелал вырасти достойными гражданами своей страны.

«Сегодня мы обязаны приложить все силы, чтобы обеспечить вам хорошее будущее. Учитесь и развивайтесь, любите свою Родину», — отметил он.

Гости возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза Андрея Кижеватова.

Напомним, ранее они посетили закрытие второй смены лагеря «Гвардеец-2».