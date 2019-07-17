В двух пензенских медучреждениях тестируют чек-листы (видео)

Скоро во всех медицинских учреждениях Пензенской области появятся так называемые чек-листы. Нововведение позволит свести к минимуму возможные недоработки со стороны персонала во время выполнения лечебных процедур. Пока применение чек-листов тестируют в двух лечебных учреждениях — в горбольнице № 6 имени Захарьина и в областной имени Бурденко.

Поставить капельницу и при этом озвучить выполненную процедуру. В таком режиме работают пока только медики городской больницы № 6 и их коллеги из областной имени Бурденко. Такие требования прописаны в новом законодательстве. Постепенно в медицинскую практику вводятся чек-листы. Главная суть — в произношении вслух того, какие манипуляции производятся над поступившим в больницу пациентом. Особенно если речь идет о подготовке к операции.

«Помните старый фильм «Экипаж» (16+)? Там самолет попадает в экстремальную ситуацию: и командир принимает решение взлетать, и начинается проверка работоспособности устройств самолета — тумблера, закрылок и так далее, что в итоге позволяет им взлететь. То есть, в принципе, чек-листы на сегодняшний день при нашем многообразии деятельности применяются практически везде», — рассказал главный врач пензенской городской больницы № 6 имени Захарьина Дмитрий Зиновьев.

Похожая методика взаимодействия между коллегами встречается нередко: у летчиков, военных, атомщиков. В министерстве здравоохранения решили, что медики после внедрения чек-листов начнут работать слаженнее, и это минимизирует все возможные недоработки и риски при лечении пациента.

«Мы вводим чек-листы перед хирургической операцией, они позволяют правильно проконтролировать сторону органа, на который мы воздействуем, например, регистрацию той или иной конечности», — сказал Дмитрий Зиновьев.

После хирургии практика проверочных листов распространится и на остальные блоки. А с 2020 года планируется внедрить этот документ в остальные лечебные учреждения региона, но пока не ясно, в каком виде он будет существовать: в бумажном, электронном или в обоих сразу, сообщает телеканал «Экспресс».