Пензенские осужденные могут работать на городских предприятиях (видео)

В Пензенской области у осужденных есть возможность жить в комфортных условиях и работать на городских предприятиях. Такой вид уголовного наказания, принудительные работы, действует с начала 2017-го, в том же году при колонии № 5 был создан изолированный участок, функционирующий как исправительный центр.

Спальные места аккуратно застелены, на полках прибрано, днем в помещениях изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, практически никого. Большинство осужденных в это время трудятся. Рабочие места им предоставляют 15 организаций и предприятий города.

«Часть осужденных трудится на предприятии пищевой промышленности, по ремонту автотранспорта, по благоустройству Пензы. При трудоустройстве учитываются личные качества, профессиональные навыки, образование и где он фактически трудился до прибытия к нам. Подбираем ему место работы для того, чтобы ему было там комфортно», — рассказал начальник изолированного участка ИК № 5 УФСИН России по Пензенской области Илья Синякин.

Фактически постояльцы исправительного центра не лишены свободы. В перерывах между принудительными работами они могут покинуть охраняемую территорию, правда, по специальному разрешению. Дмитрий шесть лет провел в колонии № 4, а в начале лета по решению суда его перевели на изолированный участок при исправительном учреждении № 5.

«По сравнению с колонией — просто отлично. Я, как максимум, — не сплю дома, а так все устраивает. Здесь множество вариантов трудоустройства, решил пойти на самую сложную и высокооплачиваемую. Времена тяжелые, надо работать. У меня есть маленький ребенок», — сказал он.

В регионе это единственный такой центр. Для содержащихся там созданы все условия. Сами осужденные говорят, что живут, словно в общежитии, разве что круглосуточно находятся под присмотром камер видеонаблюдения. На двух этажах размещены сантехнические помещения, гардеробные, прачечные и столовая.

«Ну, не как дома, но и не колония. Многие бытовые условия намного лучше. С Перми меня увезли в Саратов отбывать наказание на особый режим, оттуда за хорошее поведение смягчили вид наказания и отправили сюда в исправительный центр. Домой — в декабре 2019 года, но хочу остаться здесь, в Пензе, чтобы создать семью, да и работа устраивает, город хороший, понравился»", — рассказал осужденный из Перми Роман.

Центр рассчитан на 50 человек. Сейчас свободно всего четыре женских места. Помещения для нарушителей чаще всего пустуют, осужденные стараются соблюдать все правила, ведь из исправительного центра можно выйти раньше положенного срока.

На условно-досрочное рассчитывает и Дмитрий. За хорошее поведение его могут освободить уже через год, хотя отбывать наказание по идее он должен до 2022-го, сообщает телеканал «Экспресс».