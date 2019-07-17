У ТСЖ в доме на улице Терновского вскрылись многомиллионные долги (видео)

Пензенские ресурсники бьют тревогу. После того, как собственники жилья начали переходить с поставщиками ресурсов на прямые расчеты, вскрылись многомиллионные долги ТСЖ. Единственный выход — работать с должниками адресно, но многие жильцы многоквартирных домов не хотят брать на себя такую ответственность, а ресурсники работают постфактум.

Дом на улице Терновского, 172 огражден забором, на территории — пост охраны. Все условия комфортного проживания налицо, однако долги жителей многоэтажки перед ресурсоснабжающими организациями — больше миллиона рублей. Из 250 квартир в половине живут неплательщики. Людей интересуют непривычно большие суммы в квитанциях за общедомовые нужды.

В свою очередь, ресурсников интересует, когда ТСЖ будет отдавать долги. Диалога и понимания добиться не получилось.

Реакция жильцов — неудивительна. Суммами в квитанциях интересуются только те, кто их оплачивает, поэтому на встрече не было неплательщиков. Людей волнует, что им придется оплачивать долги недобропорядочных соседей. Представитель ресурсоснабжающей компании успокоил, что все суммы будут взыскивать с должников.

«С 1 января напрямую начисляем и взимаем платежи. На тот момент у ТСЖ накопился долг миллион, сейчас мы его забрали, активно просуживаем [чтобы решение суда о взыскании долга вступило в силу] и будем оптом взыскивать», — рассказала ведущий юрист-консультант теплоснабжающей организации Светлана Мельниченкова.

С суммами за общедомовые нужды жильцам придется разбираться отдельно и составить список всех проживающих в доме с указанием задолженностей. Взять ситуацию в свои руки для активистов сейчас — единственный вариант.

«Оплачиваем только зарплату, налоги, которые необходимо, ну и организациям, с которыми работаем, один-два счета, а по другим накапливаются долги, пеня и все прочее. Если так будет продолжаться, конечно, ТСЖ не сможет существовать самостоятельно, его отдадут в какую-то другую компанию, что для жителей не совсем благоприятно», — рассказала председатель ТСЖ Ольга Сумучкина.

Юрист теплоснабжающей организации привел неутешительные факты: миллионные долги ТСЖ перед ресурсниками для Пензы — не уникальная ситуация. Единственный выход для обеих сторон — в судебном порядке взыскивать положенное с конкретных должников, сообщает телеканал «Экспресс».