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В Пензе бывший замминистра проведет 2,5 года в колонии

18 июля в 07:36 780 просмотров
, транспорта и инновационной политики региона Алексею Антипову за получение взятки и мошенничество.

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В Пензе вынесли приговор бывшему замминистра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Алексею Антипову за получение взятки и мошенничество.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, приговор вынесен по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя»). Дело расследовали сотрудники областного следственного управления и УФСБ.

Установлено, что в октябре 2017 года чиновник из корыстных побуждений сообщил индивидуальному предпринимателю, занимающемуся межмуниципальными пассажирскими перевозками, заведомо ложную информацию о том, что он в силу занимаемой должности может способствовать снижению в его отношении количества проверок. А в случае выявления нарушений может заменить наказание в виде штрафа на предупреждение или снизить его размер, дав указания сотрудникам контролирующего органа. В действительности он не располагал такими полномочиями и не был намерен выполнять обещания, отмечает пресс-служба СУ СКР.

Обвиняемый предложил бизнесмену систематически передавать ему деньги. Тот, будучи введенным в заблуждение чиновником, согласился. С начала октября 2017 года по сентябрь 2018-го замминистра в общей сложности получил от предпринимателя 346 тысяч рублей.

В октябре прошлого года замминистра получил взятку в размере 100 тысяч рублей за незаконные действия — внесение изменений в заявки, поданные в рамках конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок, и замену заявок, в результате чего предприниматель был признан победителем. После передачи денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Деньги изъял следователь при осмотре места происшествия.

На протяжении всего следствия и судебного разбирательства экс-чиновник находился под домашним арестом.

Ленинский районный суд приговорил бывшего замминистра к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Также в течение года он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подробности громкого дела можно почитать здесь.


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