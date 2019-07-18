В России предлагают строить парковки-пазлы

В России в скором времени могут появиться механизированные многоуровневые парковки. Их предлагают строить рядом с железнодорожными станциями, офисными зданиями и дорожной инфраструктурой в Подмосковье.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, общая емкость таких паркингов составит до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин.

«Наиболее перспективны в этом плане муниципальные образования возле МКАД с плотной застройкой, например, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Химки», — отметили в пресс-службе правительства области.

Сейчас решается вопрос о размещении девяти таких комплексов. Не исключено, что проект будет реализован уже следующим летом. В перспективе роботизированные паркинги планируется внедрять в городах-миллионниках. Это позволит сократить затраты на строительство и сэкономить место.

Роботизированные паркинги, поясняют «Известия», — это многоуровневый склад-накопитель с «пазловым» принципом установки машин на стеллажах для хранения. Он заключается в возможности поочередного и одновременного сдвига платформ таким образом, что всегда существует возможность извлечения автомобиля с любой из них.