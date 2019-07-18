«Давно пора знак поставить». Пензенцы обсуждают ДТП на ул. Аустрина

Фото с места ДТП опубликовал очевидец в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что легковушки столкнулись у таможенного поста, а снимок был сделан в 19.25.
Пензенцы в комментариях принялись обсуждать возможные причины столкновения.
«Съезд на М5 перекрыли, все на ул. Аустрина ломанулись с желанием повернуть через две налево на развязку. Что стоит свернуть направо и через 50 метров развернуться?» — недоумевает подписчик Денис.
«Давно пора там знак поставить «Движение только направо», — отметил пользователь Владимир.
Официальных комментариев о произошедшем нет.