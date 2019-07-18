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Ильин: Важно не создавать проблем с горячей водой для пензенцев летом

18 июля в 08:11 224 просмотра
, как идет подготовка к отопительному сезону в городе.

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В мэрии Пензы обсудили, как идет подготовка к отопительному сезону в городе.

Технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев отчитался о ходе ремонта инженерных коммуникаций и сообщил, что в настоящее время из 11 участков, подлежащих капремонту, работы идут на 10-ти.

Вице-мэр Юрий Ильин напомнил ответственным лицам о поручении главы администрации города Виктора Кувайцева об оперативном проведении плановых и аварийных работ.

«Важно не только подготовиться к отопительному сезону, но и не создавать проблем с горячей водой для жителей летом. Все мероприятия должны быть выполнены в установленные сроки», — ранее призвал Виктор Кувайцев.

Также Юрий Ильин затронул вопрос, связанный с качеством и культурой проведения работ, а также своевременным восстановлением благоустройства территории после устранения повреждений.

Пресс-служба мэрии напоминает о том, что причины отключения и сроки возобновления подачи коммунального ресурса жители могут уточнить в своей управляющей компании, теплоснабжающей организации или в Единой дежурной диспетчерской службе по номерам: 05, 63−10−05.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_obsudili_podgotovku_k_otopitelnomu_sezonu/

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