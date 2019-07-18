Кувайцев рассказал жителям Зари и Нефтяника о развитии инфраструктуры

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, за счет средств жителей четвертого и шестого микрорайона Заря-1 была разработана проектно-сметная документация (ПСД) на обустройство сетей водоотведения. В настоящее время получено заключение госэкспертизы проекта и инженерных изысканий, а также заключение по проверке достоверности сметной стоимости строительства, которая составляет более 21 млн рублей. Протяженность сети — около 5 км.

Мэр рассказал жителям Зари о планах по реализации проекта.

«В сентябре объявляем торги, чтобы определить подрядную организацию, которая уже этой осенью приступит к работам. На следующий год объект завершим. Для этого на очередной сессии Пензенской городской думы заложим средства на этот год и на плановый период 2020 года», — отметил Виктор Кувайцев.

Он похвалил пензенцев за высокий уровень самоорганизации и обсудил с ними наполнение детской площадки новыми игровыми элементами. Это будет возможно, если принять участие в программе грантовой поддержки.

Также мэр посетил поселок ЗИФ, жители которого просят о проведении водопровода. Он напомнил, что ПСД по водопроводу здесь была изготовлена одновременно с документацией в поселке Лесной. Однако из-за строительства развязки на трассе М5 пришлось вносить в нее изменения.

«Внесены необходимые корректировки, документация находится на рассмотрении госэкпертизы. В Роспотребнадзоре получили положительное заключение по санитарно-защитной зоне», — пояснил Виктор Кувайцев.

Он также уточнил, что после получения положительного заключения экспертизы проект также будет взят в работу.

«Мы работаем над развитием инфраструктуры отдаленных районов города, проводим свет, воду, обустраиваем канализацию там, где раньше не было таких коммунальных услуг», — отметил глава администрации Пензы.

Жители ЗИФа попросили мэра благоустроить территорию остановки на улице Архангельской. Виктор Кувайцев поручил отсыпать площадку асфальтобетонной крошкой, а также выяснить, на каком основании здесь установлена рекламная конструкция.