Стала известна новая опасная болезнь, переносимая клещами

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Sveriges Radio, речь — о так называемом бабезиозе, который вызывают атакующие кровяные тельца паразиты. Они передаются с клещами.
По словам врача Лунды Кристины Перссон, симптомы заболевания похожи на те, которые бывают при гриппе: это высокая температура, ломота в теле. Сыпи бабезиоз не вызывает.
Главная опасность заболевания — в том, что паразиты могут жить в кровяных тельцах годами. И если иммунная система человека недостаточно сильная, то не исключено обострение и летальный исход.
Больше об укусах клеща можно почитать здесь.