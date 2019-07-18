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Стала известна новая опасная болезнь, переносимая клещами

18 июля в 08:37 196 просмотров
, который может грозить при укусе клеща, кроме боррелиоза и энцефалита.

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Шведские врачи рассказали о новом недуге, который может грозить при укусе клеща, кроме боррелиоза и энцефалита.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Sveriges Radio, речь — о так называемом бабезиозе, который вызывают атакующие кровяные тельца паразиты. Они передаются с клещами.

По словам врача Лунды Кристины Перссон, симптомы заболевания похожи на те, которые бывают при гриппе: это высокая температура, ломота в теле. Сыпи бабезиоз не вызывает.

Главная опасность заболевания — в том, что паразиты могут жить в кровяных тельцах годами. И если иммунная система человека недостаточно сильная, то не исключено обострение и летальный исход.

Больше об укусах клеща можно почитать здесь.


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