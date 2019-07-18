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Гражданам Грузии намерены разрешить въезд в Россию без визы

18 июля в 09:14 128 просмотров
«Известиям» заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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Россия рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии. Об этом «Известиям» заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По словам Григория Карасина, Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси и даже готова к переговорам в верхах, если грузинская сторона изъявит подобное желание.

«Вопрос отмены визового режима с Грузией находился и находится в поле зрения политического руководства России. Думаю, что реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений с нашей страной, могут вернуть его в двустороннюю повестку дня», — сказал замглавы МИД РФ.

Дипломат также выразил надежду, что власти республики проявят здравомыслие и выполнят три условия для возобновления авиасообщения между странами.

«Условия четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан. Это вполне обоснованная и адекватная реакция», — добавил Карасин.

В грузинском парламенте «Известиям» сказали, что осознают необходимость снижения антироссийских настроений для нормализации двусторонних отношений.


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