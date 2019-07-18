Пензенцы пытаются спасти истощенного котика

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике, который страдает от серьезного заболевания.

Волонтеры пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что пушистика зовут Твикс. Его забрали из Сердобска вместе с братом, через некоторое время второй котик умер.

«Пару дней назад мы заметили, что мальчишка стал резко отказываться от еды, экстренно отправились в клинику. Диагноз — гастроэнтерит. Этот воспалительный процесс ведет к расстройствам желудка и быстро прогрессирует.

Первое, что необходимо сделать при болезни гастроэнтеритом для лечения кошки — восстановить водно-электролитный баланс, так как рвота и испражнения с выделениями провоцируют обезвоживание в организме животного. Этот процесс мы сняли на видео. После котику необходимо будет проколоть курс антибиотиков, а затем несколько месяцев давать ему лечебный корм», — написали сотрудники фонда.

Волонтеры попросили пензенцев помочь им спасти истощенного малыша, так сак сами они не смогут справиться. О том, как это сделать, можно узнать здесь.