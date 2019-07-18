В ЖК «Аристократ» подключили цифровые сервисы от «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил к оптической сети жилой комплекс бизнес-класса «Аристократ» на улице Бородина в Пензе. Оператор проложил к дому подземную волоконно-оптическую линию связи, смонтировал пять узлов доступа в интернет и выполнил разводку кабеля в квартиры. Теперь новоселы сразу могут воспользоваться цифровыми сервисами компании.

«Строительство сетей абонентского доступа в жилом комплексе «Аристократ» — успешный пример сотрудничества провайдера и застройщика. Все коммуникации мы проложили еще на стадии возведения многоквартирного дома. Наличие сетевого кабеля в квартире сократит до минимума время подключения к сервисам», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Доступ к инфраструктуре связи получили и предприниматели — собственники и арендаторы офисных помещений. Облачные сервисы «Ростелекома» помогут бизнесменам быстро и качественно наладить работу офисов. Для подключения телефонной связи, видеонаблюдения и интернета не требуется приобретение дорогостоящего оборудования.

«Жилой комплекс «Аристократ» введен в эксплуатацию: мы начали передачу ключей собственникам. При строительстве дома использовались современные инженерные и технологические решения. Вся телекоммуникационная начинка скрыта от взора жителей: линии связи протянуты в специальных кабель-каналах», — пояснил генеральный директор компании «Гарант-Строй-Заказ» Дмитрий Денисов.

Услуги «Ростелекома» доступны как по отдельности, так и в составе пакетов. Это позволяет клиентам компании определиться с выбором оптимального по цене и наличию сервисов предложения. Оставить заявку на подключение можно на сайте.