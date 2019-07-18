Левин помог пензенскому производителю бумаги

К депутату руководство компании обратилось в конце 2018 года с просьбой помочь решить вопрос с сохранением нулевой процентной ставки ввозной таможенной пошлины на целлюлозу. Эти условия действовали до 31 мая 2019 года, после ставку планировалось установить на уровне от 7,5 до 10%, что могло привести к сокращению рентабельности производства, росту цен, и, как следствие — снижению спроса на готовую продукцию

Депутат предложил детально рассмотреть эту непростую ситуацию, были запрошены позиции ведомств, изучены их предложения.

Было установлено, что основным потребителем эвкалиптовой целлюлозы в России, на которого приходится 99% импорта, является пензенское предприятие ООО «Маяк-Техноцелл». Это подтвердило необходимость сохранения нулевой ставки таможенной пошлины на этот вид сырья для обеспечения благоприятных экономических условий предприятия.

«Поддержка отечественного производителя — одна из важнейших задач государства. Когда проблема заключается в узкоспециальном параметре экономических условий, установленных на общенациональном уровне, необходимо использовать возможности совместной работы представителей области на всех уровнях власти», — отметил Леонид Левин.

В результате Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на отдельные виды целлюлозы до 31 мая 2022 года.