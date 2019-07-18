«Дамате» застраховала проект по индейке на 19 млрд рублей

Теперь объекты недвижимости и оборудование завода по убою и переработке индейки, цеха технических фабрикатов и инкубатория, расположенные в Пензенской области, защищены от воздействия огня, воды, стихийных бедствий и противоправных действий злоумышленников. Кроме того, страховщик, согласно условиям договора, возместит постоянные и кредитные расходы, а также недополученную прибыль, если наступит перерыв в производственной или коммерческой деятельности.



ГК «Дамате» и «РСХБ-Страхование» успешно сотрудничают более пяти лет. По условиям генерального соглашения, там застрахованы все объекты недвижимости группы компаний, а также птица, скот и технологическое оборудование.