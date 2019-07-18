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«Дамате» застраховала проект по индейке на 19 млрд рублей

18 июля в 12:39 232 просмотра
 «ПензаМолИнвест» (входит в группу компаний «Дамате) и АО СК «РСХБ-Страхование» заключили договор на 19 млрд рублей.

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ООО «ПензаМолИнвест» (входит в группу компаний «Дамате) и АО СК «РСХБ-Страхование» заключили договор на 19 млрд рублей.

Теперь объекты недвижимости и оборудование завода по убою и переработке индейки, цеха технических фабрикатов и инкубатория, расположенные в Пензенской области, защищены от воздействия огня, воды, стихийных бедствий и противоправных действий злоумышленников. Кроме того, страховщик, согласно условиям договора, возместит постоянные и кредитные расходы, а также недополученную прибыль, если наступит перерыв в производственной или коммерческой деятельности.

ГК «Дамате» и «РСХБ-Страхование» успешно сотрудничают более пяти лет. По условиям генерального соглашения, там застрахованы все объекты недвижимости группы компаний, а также птица, скот и технологическое оборудование.


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