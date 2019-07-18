В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей

Обветшавшие каменные дома продаются за один швейцарский франк (примерно 63,5 руб). Деревня находится на лугу в горах неподалеку от границы Италии. Из окон большинства домов видно озеро Лаго-Маджоре.

Отмечается, что все дома — разрушены, но к ним подведены коммуникации. Покупка домов за один франк возможна только при условии обязательной реставрации построек по местным законам.

В Life.ru добавили, что местные власти надеются, что подобная распродажа поможет вдохнуть в деревню жизнь. Новым собственникам предложат вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.