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В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей

18 июля в 12:34 324 просмотра
, сообщает Lenta.ru.

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Муниципалитет горной деревни Монти Щага объявил о распродаже местной недвижимости по символической стоимости, сообщает Lenta.ru.

Обветшавшие каменные дома продаются за один швейцарский франк (примерно 63,5 руб). Деревня находится на лугу в горах неподалеку от границы Италии. Из окон большинства домов видно озеро Лаго-Маджоре.

Отмечается, что все дома — разрушены, но к ним подведены коммуникации. Покупка домов за один франк возможна только при условии обязательной реставрации построек по местным законам.

В Life.ru добавили, что местные власти надеются, что подобная распродажа поможет вдохнуть в деревню жизнь. Новым собственникам предложат вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B-bergsee-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-1645078/

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