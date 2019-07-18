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Зажало водителя. Стали известны подробности ДТП в Терновке

18 июля в 12:50 298 просмотров

В Терновке утром 18 июля автомобиль Lada Kalina врезался в отбойник. В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла в 8.16 на улице Терновского. О случившемся дежурному спасателю сообщил очевидец.

В пресс-службе сообщили, что водитель легковушки оказался зажат в салоне, но, когда спасатели прибыли на место происшествия, автолюбитель уже смог самостоятельно выбраться из машины. От медицинской помощи он отказался.

«Специалисты провели осмотр места происшествия на предмет наличия вторичных поражающих факторов и ничего не обнаружили», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее пензенцы публиковали в Сети видеозапись с места происшествия, ее можно посмотреть здесь.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/07/18/11570461

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