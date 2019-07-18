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Абоненты Tele2 могут отправлять гигабайты по всей стране

18 июля в 13:06 204 просмотра
продукт — возможность делиться интернет-трафиком с абонентами других регионов. Теперь клиенты оператора передают гигабайты абонентам не только домашнего региона, но и всей России легко и бесплатно.

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Tele2 запускает уникальный для российского телеком-рынка продукт — возможность делиться интернет-трафиком с абонентами других регионов. Теперь клиенты оператора передают гигабайты абонентам не только домашнего региона, но и всей России легко и бесплатно.

Сервис «Делитесь гигабайтами» позволяет бесплатно передавать интернет-трафик другим клиентам Tele2. Оператор стирает границы и предлагает делиться гигабайтами не только с абонентами своего региона, но и с клиентами Tele2 по всей стране.

Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать — любые пользователи пакетных тарифов Tele2, в том числе — архивных. Поделиться можно как основным пакетом интернета, так и гигабайтами, которые абонент накопил за прошлый месяц. Переданный пакет действует в течение одной недели. При необходимости срок действия полученных гигабайтов легко продлить до 30 дней.

Гигабайтами удобно делиться через приложение «Мой Tele2». Достаточно выбрать получателя из адресной книги, указать объем передаваемого трафика и подтвердить действие. Вместе с гигабайтами можно отправить креативную digital-открытку — она придет получателю в мессенджер. Также передача трафика доступна через личный кабинет на сайте и с помощью USSD-команды.

Tele2 запустила услугу «Делитесь гигабайтами» в октябре 2018 года. За это время сервисом воспользовалось более четверти клиентов оператора. Они передали своим родным и близким 100 000 Тб интернет-трафика.

«Tele2 успешно реализует стратегию «Другие правила», которая поддерживает стиль жизни клиентов и создает альтернативу сложившимся рыночным практикам. Мы стремимся предложить пользователям те решения, которые давали бы полную свободу выбора и закрывали потребности абонента. Сервис «Делитесь гигабайтами» завоевал большую популярность сразу после запуска и востребован до сих пор, что подтверждает объем переданного интернет-трафика. Пользователи хотели делиться гигабайтами с родными и близкими в других регионах, поэтому сейчас мы идем дальше и предлагаем им эту возможность. Теперь наши клиенты могут отправлять интернет-трафик по всей стране — достаточно пары простых действий», — рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.


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