Недвижимый сезон. Почему квартиры лучше покупать летом и как извлечь максимальную выгоду из июля-2019?
Пензенцев возмущают «пустые ответы» по незаконным объявлениям
В Пензенской области выявили высокое содержание паразитов в почве
Прага впечатляет, но она такая неоднозначная — отзыв о путешествии от Ксении Козырь
Наши новости
В Пензе утвердят новый состав Общественных наблюдательных комиссий
«Дамате» застраховала проект по индейке на 19 млрд рублей
Левин помог пензенскому производителю бумаги
Лидин: У Беларуси и Пензенской области есть хорошие перспективы для взаимодействия
МегаФон запускает решение для сотрудников коммунальной сферы «Умное ЖКХ»
В Сердобском районе будут собирать более 5000 тонн шампиньонов в год
Кузнецкий завод по производству пенополиуретана почти готов к запуску
«Русмолко» использует инновационную программу осеменения животных
Валерий Лидин примет участие в международном форуме
В Кривошеевке для сотрудников «Дамате» построили два общежития

Губернатор возглавил пензенскую делегацию на межрегиональном форуме

18 июля в 13:34 234 просмотра

В Санкт-Петербурге проходит форум регионов России и Беларуси. Делегацию из Пензенской области возглавил губернатор Иван Белозерцев.

«Республика Беларусь — важный партнер Пензенской области. На долю Беларуси приходится более 12% регионального экспорта. По итогам 2018 года наш товарооборот вырос почти на треть и составил 57,6 млн долларов, в том числе экспорт — на 24%. Я очень рад, что форум предоставляет возможность регионам России и Беларуси расширить существующие партнерские связи и наладить новые», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что между Пензенской областью и регионами Республики Беларусь заключено пять соглашений о сотрудничестве — с Минским, Гомельским, Могилевским и Брестским областными исполнительными комитетами, а также правительством Беларуси.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/politika/172220/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...