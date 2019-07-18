Восстановление памяти о героях былых времен

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в Сердобске удалось решить многолетнюю проблему. Но без «кочек» не обошлось.

В конце июня прокуратура Пензенской области распространила сообщение о нарушениях соблюдения бюджетного законодательства, выявленных сотрудниками надзорного ведомства в администрации города Сердобска.

«Вопреки утвержденной постановлением администрации Сердобска муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Сердобск на 2018−2022 годы», основанной на общественной инициативе сердобчан, выделенные из областного и городского бюджетов денежные средства в сумме более 6,7 миллиона рублей вместо благоустройства парка «Березовая роща» были потрачены на благоустройство мемориала «Аллея Героев», а также планировку газонов и ремонт тротуаров улиц города Сердобска…»

О плачевном состоянии мемориала «Аллея Героев» НСГ ["Новая социальная газета"] писала несколько лет назад. Но ввиду скудности бюджета привести его в порядок местным властям никак не удавалось. А тут — и деньги нашлись, и мемориал наконец-то привели в порядок, а все равно — нарушение.

Мы провели небольшое расследование…

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По итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам еще в ноябре 2016 года был сформулирован и прописан документально приоритетный проект по основному направлению стратегического развития Российской Федерации — «Формирование комфортной городской среды».

Ключевая цель проекта — обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры в субъектах России на основе единых подходов. В рамках реализации федерального проекта муниципалитеты сформировали свои комплексные программы по благоустройству с учетом рекомендаций Минстроя РФ и, главное, активных граждан!

Именно активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустройству является одной из целей, которую необходимо достичь в процессе реализации данного приоритетного проекта.

И мнение граждан в нашем случае — с «Аллеей Героев» в Сердобске — вопрос ключевой.

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Мемориальный комплекс «Вечный огонь», посвященный воинам-сердобчанам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, был открыт в 1977 году. Средства на его сооружение перечислили предприятия города. По первоначальной задумке, в комплекс должны были войти Вечный огонь и стела.

Однако позднее — в 1985 году — год 40-летия Победы — мемориал был расширен Аллеей Героев, где были установлены небольшие стелы с фотографиями сердобчан, удостоенных звания Героя Советского Союза. В 1987 году стелы с фотографиями были заменены на бюсты из бронзы, установленные на гранитных постаментах.

Во что за три десятилетия превратились постаменты на «Аллее Героев», можно увидеть на фотографиях. Нельзя сказать, что за мемориалом не следили. Ежегодно его приводили в порядок, вот только это мало помогало — трещинами пошли даже гранитные плиты. Мемориалу необходим был капитальный ремонт…

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Первая муниципальная программа в городе Сердобске, сформированная в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», была сроком реализации в один год и называлась соответственно — «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Сердобск на 2017 год».

Постановлением мэрии Сердобска был установлен порядок общественного обсуждения проекта данной муниципальной программы. И была определена площадка для общественного обсуждения — официальный сайт муниципалитета.

В период с 5 апреля по 5 мая поступило 81 «предложение» на включение муниципальной территории общего пользования города Сердобска в программу на 2017 год. А именно — за площадь Ленина, мемориал «Аллея Героев» — 24 предложения, улица Ленина — 23 предложения, «Армянская трасса» — 19 предложений, парк «Березовая роща» — 15 предложений.

Согласно протоколу общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Сердобск на 2017 год» от июня 2017 года, в адресный список на благоустройство попали 10 дворовых территорий и две муниципальные — площадь Ленина и мемориал «Аллея Героев».

По факту в 2017 году в рамках программы в Сердобске благоустроили 12 дворовых территорий многоквартирных домов и четыре муниципальные территории. На что было потрачено 20,3 миллиона рублей, в том числе — средств федерального бюджета — 17,9 миллиона рублей, областного — 2,2 миллиона рублей и бюджета Сердобска — чуть больше 200 тысяч рублей.

Причем, в большей степени деньги пошли на такой вид благоустройства, как асфальтировка территорий с установкой бордюров.

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Между тем, к сентябрю 2017 года подоспела региональная программа. Постановлением правительства Пензенской области была утверждена государственная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018−2022 годы». Программой был утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований на поддержку программ формирования комфортной городской среды на 2018−2022 годы.

Постановлением администрации Сердобска от 22.12.2017 была утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Сердобск на 2018−2022 годы» с объемом финансирования на 2018 год из бюджета Сердобска в 260 тысяч рублей. В адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, была включена одна общественная территория — парк «Березовая роща».

Подчеркивается, что решение о включении в муниципальную программу данной территории было принято общественной комиссией по результатам рассмотрения предложений по благоустройству шести общественных территорий: мемориал «Аллея Героев», сквер П. Н. Яблочкова , парк «Березовая роща», тротуар по ул. Куйбышева, бюст А. С. Пушкину , бюст М. Ю. Лермонтову (протокол также от 22.12.2017).

Данное решение общественной комиссии нам найти не удалось, поэтому чем именно руководствовались «общественники» при внесении территории в программу, не известно.

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Зато известно, что в феврале 2018 года видоизменившаяся комиссия «общественников» приняла решение о проведении рейтингового голосования по отбору территорий в Сердобске для первоочередной реализации. Опросом общественного мнения определили четыре территории и пять участков для голосования: администрация, ФОК, МФЦ и два крупных торговых центра.

В этом голосовании 23 марта 2018 года приняли участие 6209 жителей Сердобска. После подсчета бюллетеней голоса распределились следующим образом: мемориал «Аллея Героев» — 2302 голоса, сквер П. Н. Яблочкова — 1248 голосов, парк «Березовая роща» — 1103 голоса, тротуары по ул. Красная, Горького и Ленина — 1556 голосов.

Таким образом, на 2018 год было решено вновь благоустраивать мемориал «Аллея Героев».

16 апреля 2018 года между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области и администрацией города Сердобска было заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018−2022 годы.

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По результатам конкурсного отбора, 23 июля 2018 года между администрацией Сердобска и компанией «Брик» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту «Аллеи Героев» — скинув с начальной максимальной цены контракта 185 тысяч рублей — за 4 миллиона 292 тысячи рублей.

За эти деньги подрядчик взялся, по сути, снести старый мемориал и построить на его месте новый.

«Памятник устанавливается на основание, выполненное из красно-коричневого гранитного камня… Памятники облицовываются плитками из цельного красно-коричневого гранитного камня. Вся поверхность камня проходит термообработку. На передней части памятника наносится гравировка звезды, гравировка надписей. Глубина знаков и букв — не менее 1 мм, размер звезды — не менее 180×110 мм, букв: фамилия — не менее 50×40 мм, имя — не менее 30×30мм, отчество — не менее 30×30мм. Цвет гравировки — золотисто-желтый…»

Бюсты перед установкой должны были обновить — очистить от многочисленных слоев краски.

С заданием подрядчик справился в срок.

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10 декабря 2018 года в Сердобске состоялось торжественное открытие отреставрированного мемориала.

«Сердобская земля во все времена славилась своей историей. И никогда не будут преданы забвению имена тех, кто защищал свое Отечество в лихую годину и своими ратными подвигами прославил Сердобск и нашу Пензенскую область, — отметил почетный гость митинга председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. — Отдавая дань уважения Героям, мы сделали все возможное, чтобы проект реставрации этого памятника истории в рамках программы «Комфортная городская среда», который обрел поддержку на уровне губернатора и правительства Пензенской области, областного депутатского корпуса, был реализован в кратчайшие сроки, и Аллея Героев обрела новый вид… В 2018 году проект «Городская среда» реализован во всех муниципальных образованиях Пензенской области, включая городские и сельские поселения, на территории которых благоустроены дворовые территории и общественные пространства. «Аллея Героев» в Сердобске — один из достойных примеров проведенной работы, которую по достоинству оценили местные жители. Обновленный мемориал является одним из лучших комплексов на территории региона».

Митинг продолжился церемонией принесения торжественной клятвы на верность Отечеству сердобскими школьниками — участниками военно-патриотического движения «Юнармия». А завершилось мероприятие возложением венков и цветов к Вечному огню и бюстам знаменитых сердобчан на «Аллее Героев».

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«Прокуратурой Сердобского района 22 марта 2019 года проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства в администрации города Сердобска…»

В ходе проверки было установлено, что администрацией города Сердобска были заключены контракты и оплачены работы: ООО «Брик» — на выполнение работ по текущему ремонту «Аллеи Героев», поставка перильных ограждений для пандуса, ООО «Элит-Ривал» — планировка газонов по ул. Красная, ремонт тротуаров по ул. Ленина и по ул. Красная, ООО «Сливки Света» — поставка уличных центральных фонарей для благоустройства «Аллеи Героев» в городе Сердобске, изготовление и доставка урн, ИП Семин А. Б. — поставка материалов, необходимых для подключения уличных центральных фонарей для благоустройства «Аллеи Героев».

«В муниципальную программу изменения в части включения мероприятий по благоустройству указанных территорий не вносились. Субсидии в объеме 6 миллионов 500 тысяч 260 рублей направлены администрацией города Сердобска на мероприятия по благоустройству общественных территорий, не предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Сердобск на 2018−2022 годы»…

Таким образом, администрация города Сердобска незаконно произвела расходы в сумме 6500260 рублей на благоустройство общественных территорий, не предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Сердобск на 2018−2022 годы».

А можно ли было привести в порядок мемориал иначе?

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Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, суд счел установленной вину заместителя главы администрации Сердобска Дмитрия Симонова по ч. 3 ст. 15.15.3 Кодекса об административных правонарушениях — Нарушение финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) или получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Учитывая характер совершенного чиновником правонарушения, суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Состояние гранитного постамента Герою Советского союза, уроженцу Сердобского района Спартаку Михайловичу Лобанову оставляло особо удручающее впечатление. Но Герою он давно не нужен, да и нужен ли был? Мемориал Героям нужен живым, чтобы помнили…

Подвиг

С 26 августа по 30 сентября 1943 года на Воронежском фронте в составе 40-й армии участвовал в Сумско-Прилукской наступательной операции — составной части Черниговско-Полтавской стратегической операции, в ходе которой его дивизия, освобождая населенные пункты Левобережной Украины.

Из наградного листа: «В боях с немецкими захватчиками за овладение боевым плацдармом на правом берегу реки Днепр младший лейтенант Лобанов проявил отвагу, мужество и геройство.

В составе ударной группы 2-го стрелкового батальона он 23 сентября 1943 года с частью своего пулеметного взвода на примитивных подручных средствах переправился через реку Днепр, преодолев этот трудный водный рубеж под непрерывными ожесточенными налетами авиации противника.

Встретив сопротивление противника на правом берегу реки Днепр, младший лейтенант Лобанов смело и решительно повел свою группу в бой за вытеснение противника от берега и расширение плацдарма.

В жестоких схватках на крутых высотках правого берега пулеметчики взвода младшего лейтенанта Лобанова, самоотверженно выполняя боевой приказ, наносили противнику тяжелые потери в живой силе и своим беспримерным героическим напором заставили противника отходить от берега.

Лично сам младший лейтенант Лобанов, невзирая на ожесточенный огонь противника и беспрерывные бомбардировки с воздуха, смело и мужественно вел свою группу. Отыскивал огневые точки противника, разведывал пути подхода к ним и средствами группы уничтожал очаги ожесточенного сопротивления противника, заставляя его все дальше отходить от русла реки Днепр.

Четко и мужественно выполнял все приказания руководившего группой старшего лейтенанта Лапина. В сложнейшей боевой обстановке он в числе храбрецов, первыми очутившихся на правом берегу, своими геройскими действиями в боях по расширению плацдарма способствовал выполнению сложной боевой задачи и обеспечил общий успех группы в первых боях с противником на правом берегу Днепра.

За самоотверженные геройские действия в боях за овладение плацдармом на правом берегу реки Днепр представляется к высшей правительственной награде — присвоению звания «Герой Советского союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на захваченном плацдарме, Лобанову Спартаку Михайловичу присвоено звание Героя Советского союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

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Спартак Лобанов после войны не вернулся на малую Родину — продолжал службу в армии. В 1966 году в звании подполковника ушел в запас. Работал в научно-исследовательском институте «Электронстандарт» в Ленинградской области. Умер в 1993 году, похоронен на Казанском кладбище города Пушкин Ленинградской области.



Дмитрий Гулин

«Новая социальная газета»

