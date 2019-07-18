В мэрии объяснили, для чего предназначены отверстия с выпирающей пеной на набережной

В администрации Пензы прокомментировали замечание горожанки о выпирающей монтажной пене из ряда отверстий на реконструируемой набережной.

В обращении, оставленном через «Жалобную книгу» информационного агентства, женщина отметила, что в пандусах, ведущих к реке, есть отверстия. Она предположила, что в них должна быть подсветка, но они заполнены монтажной пеной.

По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, подсветку сделают в рамках реализации третьего этапа реконструкции набережной. Когда он начнется, чиновник не уточнил.

Напомним, ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что работы по мощению верхней прогулочной зоны выполнены на 30 процентов.