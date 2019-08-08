К. Кузахметов: Предлагаем сократить число проверок бизнеса на 15%

Уполномоченный по правам предпринимателей Пензенской области Карим Кузахметов рассказал ИА «Пенза-Пресс» о том, что мешает бизнесу развиваться, зачем нужна регулятивная гильотина и какие меры будут приняты, чтобы снизить административную нагрузку на коммерсантов.

— Карим Фаридович, с какими вопросами чаще всего к вам обращаются предприниматели? У кого больше проблем, к примеру, — у строителей или фермеров?

— По сферам делить бессмысленно, категоризация у нас идет по предмету обращения. Чаще всего у предпринимателей возникают вопросы по земельно-имущественным отношениям — это покупка и продажа, сдача в аренду, регистрация прав, получение разрешения на строительство. Приходят с вопросами по налогам, административным правонарушениям, действию и бездействию органов власти и уголовному преследованию.

— И кто чаще всего прав: давление власти все-таки есть или предприниматель что-то не так понял?

— В той или иной степени нарушения прав есть в 90%, но не всегда в той степени, в которой считает предприниматель. Из всех претензий что-то подтверждается, что-то нет. В абсолютном большинстве принятых нами обращений права восстановлены.

— Вы не первый год занимаетесь защитой прав бизнесменов. Что-то поменялось за это время, комфортнее ли стало работать предпринимателям?

— Я бы не стал исключительно по нашей деятельности мерить комфортность бизнеса, есть другие параметры. Надо измерять всеми линейками, например, учитывать рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Федеральным аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей сейчас разработан специальный индекс, который показывает уровень административной нагрузки на бизнес. Учитывалась статистика по нескольким контрольно-надзорным органам: Ростехнадзору, Россельхознадзору, МЧС и др. Именно на эти ведомства приходит общий вес фискальной нагрузки, они проводят больше всего проверок.

— И какой у нас индекс?

— Из 81 региона мы находимся на 50 месте с индексом 3,9 балла.

— Это не самый хороший показатель.

— Да, но надо учитывать, что разница, к примеру, между 50 и 39 местами небольшая, в одну десятую балла, любое минимальное изменение в нашем регионе поможет позиции улучшить.

— Этот индекс впервые вычислен, пока сравнивать не с чем?

— Да, и мы надеемся, что он станет официальным мерилом, потому что сейчас многое основывается на опросах предпринимателей, этот подход более субъективный. Ведь спросишь, к примеру, у предпринимателя: «Чувствуете ли вы давление на свой бизнес?». Он ответит, что да. Но что он имеет в виду? Может, полицию, может, прокуратуру или в целом говорит о своих ощущениях.

— Согласно одному из исследований, настроения бизнеса опустились до минимума за последние три года. Получается, мы говорим, что делаем условия для них комфортней, но настроения у людей не очень радужные. Почему так происходит?

— Дело в том, что мало декларировать, принимать программы поддержки, надо не забывать о буднях местного бизнеса. О чем мы говорим, если три года идет внедрение кассовой техники в онлайн-режиме? Конечно, настроения будут негативные, особенно учитывая последний этап, когда онлайн-кассы должны внедрить все продавцы на ярмарках. Это большие деньги для них. Достаточно сложно говорить об улучшении настроений в таких условиях. Большие компания генерировать большие выручки, но от этого малому бизнесу лучше не становится.

А после 2021 года будет отменен единый налог на вмененный доход (ЕНВД), сейчас для многих это единственный способ остаться на плаву. Как люди могут позитивно к этому относиться, ведь они не смогут платить, как крупные компании.

— Но при этом цель — увеличить число субъектов малого и среднего бизнеса. Получается, внедрение тех же онлайн-касс противоречит этой цели.

— Если читать буквально, то надо увеличить «количество занятых в сфере предпринимательства», то есть речь идет и о наемных сотрудниках, которые работают на предпринимателей.

Конечно, будет определенное количество людей, которые закроют бизнес из-за этого. Достоверно мы, естественно, не узнаем, из-за чего они закрылись, но онлайн-кассы сыграют свою роль. Если я буду говорить, что это не так, я буду лукавить.

Кроме того, общая фискальная нагрузка должна уменьшаться. Ведь у контрольно-надзорного органа есть несколько вариантов. Вот, например, видят сотрудники контрольно-надзорного органа, что есть проблемы с огнетушителем. Что они могут сделать? Первый выход — не выходя с проверкой, объявить предостережение, второй — составить протокол и выписать штраф. Вот мы все-таки за то, чтобы была профилактика-

Есть даже такая графа как банкротство после контрольно-надзорных мероприятий, когда выписывают такие неподъемные штрафы, что предприятию больше ничего не остается как закрыться. Но у нас в регионе таких случаев пока нет.

— Если налоги и онлайн-кассы — это требование федерального законодательства, то с административной нагрузкой вопросы можно решить на месте. Какие меры вы предлагаете?

— Мы предложили два мероприятия, которые могут улучшить ситуацию. Первое — сократить количество плановых проверок на 2020 год, в среднем, на 15% и зафиксировать это документально — хартией.

Второе — сделать единый реестр административных расследований открытого типа, к нему будут иметь доступ как сами предприниматели, так и контролирующие органы, прокуратура, минэкономики. Мы получили предварительное положительное заключение от исполнительной власти, чтобы это организовать, осталось выяснить позицию контрольно-надзорных органов. Если они откажутся, то тоже будет результат, станет понятно, что навстречу бизнесу они идти не хотят. Будем с этим работать.

— В России есть уже такой реестр или это региональная инициатива?

— В России такого нет, такой реестр станет будет региональной мини-версией ЕРП.

Мы точно знаем, что всю картину портят административные расследования. Поэтому либо их надо все исключить, либо подвести под 294 закон, чтобы их согласовывали с прокуратурой. Неправильно говорить, что в целом все плохо. Но нужна, например, регулятивная гильотина — это когда мы отрезаем все ненужные требования. У нас же остались некоторые требования с середины 20 века! В общепитах не разрешается подавать недожаренную говядину с кровью, а блюдо такое есть. Получается, если я его подаю, нарушаю требование. Роспотрбендазор официально заявил, что не будет привлекать к ответственности за это, но из списка требование не убрали.

— То есть при желании можно будет наказать?

— Да, поэтому мы предлагаем это отсечь как ненужное требование.

— Но нет ли обратной стороны у этой инициативы? Что если предприниматели, понимая, что проверка им не грозит, расслабляться?

— У нас в связи с реформой контрольно-надзорной деятельности появилась категоризация объектов. В число предприятий с чрезвычайно высоким, высоким и значительным риском входят те, которые однозначно надо регулярно проверять: молокозаводы, детские сады, объекты питания, торговые центры и т. д. А есть объекты среднего и умеренного риска — цветочный магазин, например. Так вот надо сокращать проверки за счет второй категории.

— Ну и в заключение: все-таки можно достичь поставленных целей по улучшению бизнес-климата при нынешних событиях?

— Можно, но если мы будем со всеми органами действовать вместе. Мы сейчас обсудили проблемы лишь в малой части этой сферы, но есть еще вопросы, за которые отвечают другие ведомства. И если где-то что-то мы упустим, то ничего не получится. Нужно, чтобы каждый свою поляну качественно отработал.