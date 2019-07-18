В Пензенской области ежегодно разыскивают около тысячи человек

В Пензенской области сотрудники полиции ежегодно, согласно данным за последние пять лет, разыскивают около тысячи человек. Такая информация размещена в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

В 2018 году полицейские разыскивали 950 человек, в 2017-ом — 906. Больше всего «потерявшихся» за последние десять лет было в 2009 году — 2018 человек.

В Приволжском федеральном округе в прошлом году стражи порядка искали 31 726 человек. Больше всего «потеряшек» — в Татарстане (6 940 человек), Пермском крае (3 353), Саратовской области (3 121). Меньше всего разыскиваемых — в Ульяновской области (787 человек), Пензенской области (950), Марий Эл (945).

В целом России в 2018 году разыскивали 180 130 человек.

Информации о причинах пропажи людей в системе на данный момент нет.