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В Пензенской области убийце косули изменили приговор

18 июля в 16:30 114 просмотров
, прокурор добился ужесточения приговора.

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43-летнего жителя села Сосновка Пензенской области осудили за убийство косули, прокурор добился ужесточения приговора.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в феврале 2019 года в охотничьих угодьях поселка Сахзавод мужчина убил самку косули, которой не было еще и года. Сумма ущерба лесному хозяйству составила 200 тысяч рублей. Во время расследования мужчина выплатил ущерб.

В пресс-службе добавили, что в мае сельчанина осудили, ему назначили три года лишения свободы условно. Также его лишили права заниматься охотой на год. Суд постановил вернуть мужчине его ружье с патроны.

Это решение не устроило прокурора. Он подчеркнул, что ружье и патроны — средство совершения преступления и их необходимо изъять. В результате суд изменил приговор, у сельчанина изъяли оружие.

Фотография: скриншот - http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2815/

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