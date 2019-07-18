В Пензенской области убийце косули изменили приговор

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в феврале 2019 года в охотничьих угодьях поселка Сахзавод мужчина убил самку косули, которой не было еще и года. Сумма ущерба лесному хозяйству составила 200 тысяч рублей. Во время расследования мужчина выплатил ущерб.

В пресс-службе добавили, что в мае сельчанина осудили, ему назначили три года лишения свободы условно. Также его лишили права заниматься охотой на год. Суд постановил вернуть мужчине его ружье с патроны.

Это решение не устроило прокурора. Он подчеркнул, что ружье и патроны — средство совершения преступления и их необходимо изъять. В результате суд изменил приговор, у сельчанина изъяли оружие.