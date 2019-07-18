Евро подорожал, доллар подешевел

По данным Банка России, курс доллара понизился с 62,9451 руб. до 62,8286 руб., курс евро вырос с 70,5552 руб. до 70,6068 руб.
Золото будет стоить 2 870,20 рублей за грамм, серебро — 32,38, платина — 1 714,97, палладий — 3 096,64 руб./гр.
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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 19 июля.
По данным Банка России, курс доллара понизился с 62,9451 руб. до 62,8286 руб., курс евро вырос с 70,5552 руб. до 70,6068 руб.
Золото будет стоить 2 870,20 рублей за грамм, серебро — 32,38, платина — 1 714,97, палладий — 3 096,64 руб./гр.
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