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Дума уточнила список шпионских устройств

18 июля в 17:30 260 просмотров
, исключающих возможность необоснованных обвинений в шпионаже, сообщает ТАСС.

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Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, исключающих возможность необоснованных обвинений в шпионаже, сообщает ТАСС.

По данным информагентства, теперь под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, подразумеваются устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения, программы для получения доступа к информации, ее обработки и передачи.

При этом в Уголовный кодекс закладывается понятие о том, что речь идет об устройствах, которым намеренно приданы свойства скрытого получения информации без ведома ее обладателя.

Также есть примечание, согласно которому к таким техсредствам не относятся свободно продающиеся устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. Но на них должны быть заметны органы управления ими и маркировка, указывающая на назначение и функционал.

«Нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности за приобретение GPS-трекера для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» писало о том, как жительница Пензы стала фигуранткой уголовного дела из-за того, что купила камеру видеонаблюдения. Подробности этой истории можно узнать здесь.


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