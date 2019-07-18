Дума уточнила список шпионских устройств

По данным информагентства, теперь под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, подразумеваются устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения, программы для получения доступа к информации, ее обработки и передачи.

При этом в Уголовный кодекс закладывается понятие о том, что речь идет об устройствах, которым намеренно приданы свойства скрытого получения информации без ведома ее обладателя.

Также есть примечание, согласно которому к таким техсредствам не относятся свободно продающиеся устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. Но на них должны быть заметны органы управления ими и маркировка, указывающая на назначение и функционал.

«Нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности за приобретение GPS-трекера для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» писало о том, как жительница Пензы стала фигуранткой уголовного дела из-за того, что купила камеру видеонаблюдения. Подробности этой истории можно узнать здесь.