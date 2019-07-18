Пензенцы все чаще обращаются в МФЦ за госуслугами

Министерство экономики Пензенской области подвело итоги деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за шесть месяцев 2019 года.

Как сообщает пресс-центр облправительства, за полгода пензенцам оказано более 760 тысяч государственных и муниципальных услуг, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Наиболее востребованными оказались услуги Росреестра, МВД России, а также услуги социального обеспечения. Выросло и число оказанных услуг через специализированные окна для бизнеса — на 32%.

Перечень предоставляемых услуг постоянно расширяется. Так, в центральном офисе МФЦ Пензы теперь можно оформить загранпаспорт нового поколения.

Согласно данным информационной аналитической системы мониторинга, уровень удовлетворенности граждан оказанными услугами находится на высоком уровне и составляет 4,8 балла, отметили в пресс-центре.