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Пензенцы все чаще обращаются в МФЦ за госуслугами

18 июля в 17:59 230 просмотров

Министерство экономики Пензенской области подвело итоги деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за шесть месяцев 2019 года.

Как сообщает пресс-центр облправительства, за полгода пензенцам оказано более 760 тысяч государственных и муниципальных услуг, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Наиболее востребованными оказались услуги Росреестра, МВД России, а также услуги социального обеспечения. Выросло и число оказанных услуг через специализированные окна для бизнеса — на 32%.

Перечень предоставляемых услуг постоянно расширяется. Так, в центральном офисе МФЦ Пензы теперь можно оформить загранпаспорт нового поколения.

Согласно данным информационной аналитической системы мониторинга, уровень удовлетворенности граждан оказанными услугами находится на высоком уровне и составляет 4,8 балла, отметили в пресс-центре.


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