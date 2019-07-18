Почетные гости возложили цветы к бюсту Андрея Кижеватова (видео)

Малую Родину одного из руководителей обороны Брестской крепости Андрея Кижеватова посетили Герой Советского Союза Валерий Востротин и Герой России, начальник главного штаба Юнармии Роман Романенко. В селе Кижеватово Бессоновского района почетные гости возложили цветы к бюсту героя, встретились со школьниками и ветеранами боевых действий.

В числе школьников — немало кадетов и ребят, которые недавно вступили в ряды юнармейцев. В учебном заведении села одно из главных направлений — гражданско-патриотическое воспитание.

«Каждые пять лет проводится всероссийский слет кижеватовцев. Приезжают делегации из Тюмени, Москвы, Мордовии и Пензы. Ежегодно проходит легкоатлетический пробег на призы именитого героя-пограничника», — рассказал директор школы Владимир Крюков.

Лейтенант Кижеватов героически погиб в начале июля 41-го. Осенью 1942 года, во время оккупации, его мать, жену и троих детей расстреляли фашисты. Настолько дорогой оказалась цена за непокорность врагу. Помнить подвиг героев призвал Валерий Востротин. Он некогда был одним из командиров, штурмовавших дворец Амина [Операция «Шторм-333"] в Афганистане в 1979 году. Также курировал действия прославленной роты № 9.

«Каждый памятник, документ в музее, каждая фотография в семейных альбомах должны работать на восстановление гордости. Уже не надо побеждать. Пока на нас никто не напал, нужно просто защитить честь наших отцов, ваших прадедов», — сказал Валерий Востротин.

Роман Романенко передал собравшимся привет от российских космонавтов и рассказал, что в космосе был дважды, а на пензенской земле впервые.

«Наша страна настолько большая и необъятная, я вот прикинул, что если буду ездить везде и так встречаться с кадетами, мне не хватит и десяти лет, потому что Россия полна патриотов», — отметил он.

Кижеватов был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно в 1965 году, тогда же при образовательном учреждении открылся музей его имени. Сегодня он включен во все туристические маршруты области.

После посещения музея герои встретились со всеми желающими. Школьники узнали у гостей, как они выбрали свой путь, помнят ли первый бой или полет, а также о том, какой будет Юнармия через несколько лет. Руководитель движения отметил, что сейчас насчитывается уже свыше 550 тысяч участников, к концу 2019 года это число должно увеличиться вдвое, сообщает телеканал «Экспресс».