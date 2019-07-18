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Кузнечанина задержали за долги по алиментам (видео)

18 июля в 20:06 208 просмотров
, как они планируют погашать долги перед собственными детьми. Крайняя мера — заключение под стражу.

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Судебные приставы Кузнецкого района Пензенской области провели рейд по злостным неплательщикам алиментов. Некоторым пришлось письменно объяснять представителям власти, как они планируют погашать долги перед собственными детьми. Крайняя мера — заключение под стражу.

«Забирали три раза» — это означает, что в районном отделе службы судебных приставов один из жителей Кузнецка был уже трижды. Причем в один из визитов его заключили под стражу на десять суток. Причина — долги по алиментам. Квитанцию об их оплате 43-летний Владимир не сразу дал представителям власти. В бумаге значилась сумма — 600 рублей, но по закону в месяц он должен платить на содержание ребенка в разы больше.

Как приставы выяснили из диалога, сейчас мужчина живет в доме своей сестры, трудоустроиться официально ему так и не удалось: есть лишь подработка грузчиком. Оплата скромная — 800 рублей в неделю, да и занятость не ежедневная.

Говорить о том, интересуется ли он судьбой своей 11-летней дочери, в обычном диалоге Владимир отказался. А на вопрос приставов принимает ли он участие в воспитании своей дочери, нерадивому отцу все же пришлось ответить. Как выяснилось, бывшая жена и ребенок видятся с ним еженедельно.

Владимиру пришлось письменно объяснять, как он будет отдавать долг в 300 тысяч, но этого оказалось недостаточно: его в очередной раз забрали на беседу в районный отдел ФССП.

Только в Кузнецком районе судебные приставы ведут работу по 620 исполнительным производствам, что позволило взыскать с должников 7 миллионов 600 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».


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