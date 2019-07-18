Пензенцев приглашают на нестандартный субботник с пикником и йогой (видео)

В Пензе во второй раз пройдет всероссийская акция «Чистые игры» (6+). 27 июля на территории Совхоз-техникума активисты соберутся вместе, чтобы провести время с пользой для себя и природы. Кроме традиционной уборки, участников ждет развлекательная программа и приятные подарки.

«Отдохнули, а забыли убрать», — типичная ситуация, которую можно наблюдать чуть ли не в каждом лесном массиве. Территория Совхоз-техникума — не исключение. Судя по залежам мусора, там давно не было субботников, а отдыхают с завидной регулярностью. «Чистые игры» призваны исправить ситуацию: это уборка в формате соревнования.

«Всем участникам предлагается объединиться в команды и совместно заниматься раздельным сбором мусора. Одна из целей данной игры — отправить часть отходов на переработку», — рассказала руководитель пензенского отделения экологического движения России «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Команды получат за уборку мусора баллы. Самых активных участников «Чистых игр» партнеры акции поощрят подарками, а продолжат нестандартный субботник пикник и развлекательная программа.

«У нас будут мастер-классы творческого характера, по экомешочкам. Такая полезная штука, чтобы не пользоваться пакетами в магазине и минимизировать количество пластика в своей жизни. Также будут мастер-классы по танцам, йоге, а также чаепитие и массаж», — сказала организатор мероприятия Елена Игошина.

Чтобы стать участником «Чистых игр», необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать двумя способами: на сайте акции или лично в день проведения уборки. Место сбора участников — остановка «Совхоз-техникум» в 10.00, сообщает телеканал «Экспресс».