В России намерены в 10 раз поднять штрафы за задержку рейсов и багажа

Российские авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам неустойку за длительную задержку багажа или рейса. Она будет составлять 3% провозной платы за каждый час просрочки.

Это предусмотрено поправками ко второму чтению в законопроект, ужесточающий ответственность авиакомпаний перед клиентами, «Известия» ознакомились с документом. По словам одного из авторов поправок, члена комитета Госдумы по транспорту Максима Сураева, штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания.

«Это особенно актуально в ситуациях, когда пассажиры сутки напролет ждут свои вещи. Такая мера будет стимулировать авиакомпании работать лучше и доставлять багаж своевременно», — сказал парламентарий.

По мнению Максима Сураева, ужесточение ответственности авиакомпаний за задержку выдачи багажа позволит избежать таких ситуаций, как сложилась недавно в Шереметьево. В Минтрансе «Известиям» заявили, что поправки могут привести к чувствительному повышению стоимости перевозки для конечного потребителя.