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Пензенцы рассказали о жутком ДТП в Арбеково

19 июля в 09:36 306 просмотров

В Пензе в Арбекововской заставе столкнулись четыре машины. Очевидцы опубликовали в Сети фото с места происшествия.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста рассказал, что авария произошла примерно в 8.55. Он добавил, что из-за ДТП образовалась гигантская пробка в сторону трассы М-5 «Урал».

Пользователь в комментариях уточнил, что столкнулись Renault Logan, Renault Duster, Hyundai и Lada Largus.

«Белый Logan, выезжавший со двора, не пропустил Duster. Тот от удара вылетел на встречку, врезался в такси Hyundai. После в заднюю часть машины такси врезался Largus. Водителя Hyundai увезли на «скорой», — пояснил очевидец Дмитрий.

Он также добавил, что в настоящее время дорогу, которая с трассы ведет в Арбековскую заставу, перекрыли.

Официальной информации нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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