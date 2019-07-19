Недвижимый сезон. Почему квартиры лучше покупать летом и как извлечь максимальную выгоду из июля-2019?
Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
В Пензенской области выявили высокое содержание паразитов в почве
Прага впечатляет, но она такая неоднозначная — отзыв о путешествии от Ксении Козырь
Наши новости
В Пензе выбрали лучших дворника и двор
Леонид Левин посетил пензенский лагерь «Заря»
Пензенская станция скорой помощи примет на работу 73 молодых специалиста
Кузнечанина задержали за долги по алиментам
В Пензе для пенсионеров открылась школа «Активное долголетие»
Количество бактерий в пензенских водоемах увеличилось вдвое
Жители Богословки возмущены установкой сотовой вышки на огороде соседа
Почетные гости возложили цветы к бюсту Андрея Кижеватова
Пензенцы все чаще обращаются в МФЦ за госуслугами
В Пензенской области ежегодно разыскивают около тысячи человек

Пензенские волонтеры построят современный центр помощи животным

19 июля в 10:26 122 просмотра
«Рука помощи бездомным животным» приобрели земельный участок, на котором они построят современный центр. О своих планах они рассказали в Сети.

" data-title="Пензенские волонтеры построят современный центр помощи животным — Пенза-пресс, рунет за день">

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» приобрели земельный участок, на котором они построят современный центр. О своих планах они рассказали в Сети.

«Дорогие друзья, спешим поделиться новостью, которую мы держали в секрете, пока оформлялись все юридические нюансы. Теперь наш фонд является полноправным и единоличным собственником 20 соток земли! Именно на этом участке мы планируем построить центр мечты, который будет современным и комфортным для животных. Там будет блок интенсивной терапии, блок карантина, административная зона и прочее.

Мы обязательно поделимся с вами планами, ведь уже несколько недель замечательный архитектор создает нам план здания, к строительству которого мы приступим уже в этом году», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они пояснили, что средства на покупку земли копили несколько лет, в этом им помогали неравнодушные пензенцы, которые делали пожертвования.

«Мы не устанем благодарить вас, потому что именно благодаря «доброму рублику» неравнодушных сердец, вашей отзывчивости и доверию нашему делу мы смогли накопить средства на покупку», — добавили сотрудники фонда.

Отмечается, что участок находится на окраине города. Подробнее об этом можно узнать здесь.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...