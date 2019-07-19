Пензенские волонтеры построят современный центр помощи животным

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» приобрели земельный участок, на котором они построят современный центр. О своих планах они рассказали в Сети.

«Дорогие друзья, спешим поделиться новостью, которую мы держали в секрете, пока оформлялись все юридические нюансы. Теперь наш фонд является полноправным и единоличным собственником 20 соток земли! Именно на этом участке мы планируем построить центр мечты, который будет современным и комфортным для животных. Там будет блок интенсивной терапии, блок карантина, административная зона и прочее.

Мы обязательно поделимся с вами планами, ведь уже несколько недель замечательный архитектор создает нам план здания, к строительству которого мы приступим уже в этом году», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они пояснили, что средства на покупку земли копили несколько лет, в этом им помогали неравнодушные пензенцы, которые делали пожертвования.

«Мы не устанем благодарить вас, потому что именно благодаря «доброму рублику» неравнодушных сердец, вашей отзывчивости и доверию нашему делу мы смогли накопить средства на покупку», — добавили сотрудники фонда.

Отмечается, что участок находится на окраине города. Подробнее об этом можно узнать здесь.