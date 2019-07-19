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В Пензе выбрали лучших дворника и двор

19 июля в 10:40 80 просмотров

В Пензе завершился конкурс на звание лучшего двора и дворника. Победителей наградил мэр Виктор Кувайцев.

Праздничное мероприятие прошло во дворе дома № 35 на ул. Кижеватова. Именно он и был признан лучшим.

«Конкурс показал, насколько наши жители гордятся своим домом, своим двором, своим городом. Мы убедились, что ухоженных дворовых территорий у нас в Пензе много. Есть дворы более благоустроенные, чем ваш, потому что они находятся в новой застройке. Но ваша заслуга заключается в том, что за счет своего добрососедского отношения и ответственности вы сделали все, чтобы занять первое место в городе», — отметил Виктор Кувайцев.

Напомним, заявки в номинации «Лучший двор» поступили от представителей 28 территорий, в номинации «Лучший дворник» заявились 14 специалистов.

Во второй номинации победила дворник Алла Мизюряева.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_podvel_itogi_konkursa_luchshiy_dvor_luchshiy_dvornik/

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