В Пензе выбрали лучших дворника и двор

Праздничное мероприятие прошло во дворе дома № 35 на ул. Кижеватова. Именно он и был признан лучшим.

«Конкурс показал, насколько наши жители гордятся своим домом, своим двором, своим городом. Мы убедились, что ухоженных дворовых территорий у нас в Пензе много. Есть дворы более благоустроенные, чем ваш, потому что они находятся в новой застройке. Но ваша заслуга заключается в том, что за счет своего добрососедского отношения и ответственности вы сделали все, чтобы занять первое место в городе», — отметил Виктор Кувайцев.

Напомним, заявки в номинации «Лучший двор» поступили от представителей 28 территорий, в номинации «Лучший дворник» заявились 14 специалистов.

Во второй номинации победила дворник Алла Мизюряева.