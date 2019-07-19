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Абонентов «ТНС энерго Пенза» просят уведомлять о смене собственника жилья

19 июля в 11:40 274 просмотра
«ТНС энерго Пенза» напоминает о том, что при смене собственника жилья или регистрации права собственности при приватизации необходимо проинформировать об этом энергосбытовую компанию.

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«ТНС энерго Пенза» напоминает о том, что при смене собственника жилья или регистрации права собственности при приватизации необходимо проинформировать об этом энергосбытовую компанию.

Для этого необязательно посещать офис компании: достаточно направить обращение с приложением необходимых документов при помощи специальной формы на официальном сайте, в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.

Для переоформления лицевого счета нужно предоставить следующие документы:

— о праве собственности на жилое помещение (договор социального найма, выписка из ЕГРН);

— заявление с указанием Ф. И.О., а также даты рождения лиц, проживающих по данному адресу;

— паспорт гражданина РФ.

Чтобы открыть лицевой счет, необходимо дополнительно приложить акт технологического присоединения и технический паспорт (если дом — частный), а также акт обследования прибора учета, составленный сетевой организацией.

Также сообщить ООО «ТНС энерго Пенза» об изменениях можно, посетив один из центров обслуживания клиентов или районную службу сбыта с перечисленными выше документами.

Своевременное оповещение и предоставление актуальной информации необходимы для обеспечения корректного ведения лицевого счета и правильных начислений платы за электроэнергию.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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