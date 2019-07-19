Белозерцев: Зачем людям глава района, от которого нет реакции?

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе встречи с главами администраций районов 19 июля призвал уделять больше внимания работе с населением через соцсети и чаще встречаться с жителями.

«Соцсети — это один из инструментов взаимодействия с населением, и он эффективен. Я нацеливаю на встречи с гражданами, решение их проблем. Соцсети важны, не все их используют эффективно. Об этом свидетельствует количество обращений, которые поступают мне. Многие пишут, что обращались к местной власти, но проблему так и не решили, поэтому они вынуждены писать губернатору. Зачем людям глава района, от которого нет реакции?» — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что, даже если проблему нельзя сразу решить, людей обязательно нужно уведомить о том, чем это обусловлено и какие меры приняты.

Губернатор зачитал ряд обращений от пензенцев. В частности, рассказал про сообщение из Каменки, где из-за плохо организованной работы по вывозу мусора на улицах стоит неприятный запах. При этом люди отмечают, что квитанции они оплачивают регулярно. Иван Белозерцев призвал главу администрации Каменского района оперативно решить возникшую проблему, а председателя правительства региона Николая Симонова — взять вопрос на личный контроль.

«Такой случай — не единственный. Где администрация района? Нужно проверять график вывоза ТКО. Если нет транспорта или его не хватает для вывоза, пусть операторы берут его в аренду. Людей это не должно волновать. Оператор выиграл конкурс — пусть выполняет свою работу. Принимайте законные меры, чтобы привлечь к ответственности за нарушения», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он зачитал несколько обращений из других населенных пунктов. Некоторые касались качества воды или ее отсутствия. Губернатор призвал привлечь тех, кто допускает нарушения, к ответственности, и отметил, что чиновники должны владеть ситуацией на местах.

Глава региона также отметил важность взаимодействия местной власти с населением при определении списка дорог, которые нужно отремонтировать.

«Вместе с жителями нужно решать этот вопрос. Нужно перенимать лучшие практики ТОСов (территориальных общественных самоуправлений), когда люди на условиях софинансирования реализуют какие-то проекты», — подчеркнул он.

Список аккаунтов членов правительства региона в соцсетях можно найти здесь, материал о том, как соцсети осваивают чиновники областного центра, — здесь.