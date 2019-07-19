В Пензе в Арбеково днем 19 июля произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал снимки с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 12.00 на трассе М-5 «Урал».

Судя по снимку, участниками ДТП стали Chevrolet Aveo и Lada Largus, автомобили буквально раскидало по дороге. Скорее всего, столкновение было лобовым, так как у обеих машин сильно разбиты капоты. Помимо этого, у иномарки оторвало колесо, а у отечественной легковушки помялась дверь со стороны водителя и лопнули стекла.

На месте работают медики. Официальной информации о случившемся нет.