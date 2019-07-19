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Машины — всмятку. В Арбеково жестко столкнулись два авто

19 июля в 12:24 476 просмотров

В Пензе в Арбеково днем 19 июля произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал снимки с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 12.00 на трассе М-5 «Урал».

Судя по снимку, участниками ДТП стали Chevrolet Aveo и Lada Largus, автомобили буквально раскидало по дороге. Скорее всего, столкновение было лобовым, так как у обеих машин сильно разбиты капоты. Помимо этого, у иномарки оторвало колесо, а у отечественной легковушки помялась дверь со стороны водителя и лопнули стекла.

На месте работают медики. Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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