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Нюша сверкнула ягодицами, порассуждав об экологии

19 июля в 13:02 4650 просмотров
, опубликовав аппетитный снимок.

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Певица Нюша порассуждала в своем Instagram-аккаунте об экологических проблемах, опубликовав аппетитный снимок.

«Сегодня, к сожалению, уже просто необходимо говорить о проблемах окружающей среды: о сортировке мусора, об отказе от пластиковых трубочек и пакетов из супермаркета. Нет, я не хочу рассказывать вам о своих знаниях в этой области или учить кого-то. Все мы слышали, насколько загрязнен океан, насколько опасны нам и природе мусорные свалки.

Осознание проблемы — половина успеха. Именно мы можем изменить будущее. Необходимо отказываться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии», — написала звезда, прикрепив волнительную фотографию в откровенном купальнике. Певица на снимке демонстрирует свои ягодицы, стоя в бассейне.

Поклонники поддержали ее в вопросе экологии, отметив, что в настоящее время трудно беречь планету от загрязнения, так как многие жители Земли активно используют пластик и прочие вредные вещества. Не обошлось и без комментариев по поводы фигуры Нюши. «Восхитительная, как и всегда», «какие аппетитные ягодицы», «волнительно», — писали фоловеры.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

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