Сотрудницу пензенского заповедника оштрафовали на 15 тыс. руб

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, было нарушено федеральное законодательство о контрактной системе в сфере закупок: отчет об их объеме у субъектов малого бизнеса и социально ориентированных НКО за 2018 год должны были разместить в интернете до 1 апреля 2019 года, а он появился лишь 28 мая в ходе прокурорской проверки.

Было возбуждено дело об административном правонарушении, на 15 тысяч рублей оштрафовали главного специалиста отдела бухучета.

Кроме того, прокурор района внес директору заповедника представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Оно находится на рассмотрении.