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В Спутнике состоялся турнир по пляжному волейболу Modelball (видео)

19 июля в 14:16 262 просмотра
, чтобы побороться за призы радио «Energy-Пенза», компании «Термодом» и других спонсоров.

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На пляже Спутника было жарко. Яркие и спортивные красотки вышли на волейбольную площадку, чтобы побороться за призы радио «Energy-Пенза», компании «Термодом» и других спонсоров.

«Это спортивный праздник хорошего настроения. Проводим выходной день вместе на одной из лучших площадок в Пензе. Здесь идеальный песок, все оборудовано. Можно качественно провести любой турнир», — отметила диджей радио «Energy-Пенза» Юлия Ежкова.

В соревнованиях участвовали четыре команды девушек. За их выступлением наблюдали молодые и очень активные зрители. Они поддерживали участниц, давали им советы, подбадривали и сами участвовали в состязаниях, организованных специально для них.

«Сегодня большой турнир, очень много зрителей. Это приятно», — подчеркнул главный судья соревнований Михаил Гавриков.

«Мы не профессиональные волейболистки, мы все спортсменки, но в других видах. Волейбол объединил нас», — рассказали члены команды «Обаяшки».

Активный отдых, самые красивые девушки Пензы и зажигательная музыка — соревнования подарили всем, кто пришел в этот жаркий день на пляж Спутника, море позитива, драйва и ярких воспоминаний.

Все мероприятия можно посмотреть в афише на сайте.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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