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Помощник полпреда президента оценил подготовку к форуму «iВолга 2.0»

19 июля в 14:29 224 просмотра
«iВолга 2.0» (18+), в рамках которого пензенцы представят свои проекты.

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В Самарской области с 23 по 31 июля пройдет молодежный форум ПФО «iВолга 2.0» (18+), в рамках которого пензенцы представят свои проекты.

19 июля место проведения крупнейшего ежегодного мероприятия в сфере молодежной политики проинспектировал помощник полпреда президента РФ в ПФО Владимир Колчин. Он провел совещание по вопросам готовности форума, в ходе которого напомнил, что «iВолга» пережила концептуальную «перезагрузку». Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики РФ.

Владимир Колчин признал работу по подготовке форума удовлетворительной. Заезд участников из всех регионов округа, в том числе — из Пензенской области, начнется 22 июля.

Форум пройдет по традиции в Самарской области на Мастрюковских озерах. В седьмой раз участники из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также молодежь иностранных государств (из 10 стран СНГ) обменяются опытом и идеями, будут заниматься разработкой и реализацией различных проектов, проходить образовательные программы. Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек.

Наиболее успешные ребята получат гранты — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей на развитие. Общий грантовый фонд конкурса в этом году — 10 млн рублей.

Подробнее об участии пензенцев в форуме можно почитать здесь.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя президента РФ в ПФО

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